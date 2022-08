Showbizz : Charlotte Dipanda répond à ses dénigreurs

Tenez le pour dit. Je me sens belle avec mes rides et je n’éprouve pas le besoin de les dissimuler. J’assume tout mon être, vécu, mon parcours surtout. A ceux qui m’aime pour ce que je suis fondamentalement je vous dis merci.

Pour les autres ne vous fatiguez pas à me le rappeler. C’est un non événement. C’est à cause de ce genre de réflexion que certaines ne peuvent pas se montrer au naturel. On ne rappelle jamais à un homme de chez nous qu’il vieillit parce qu’il n’est pas marié à un certain âge. Ne me faites pas rire. Quelqu’un qui ne vous apprécie pas au naturel ne peut pas vous apprécier parce que vous avez des litres de fond de teint ou des perruques 40 pouces.

Arrêtez de stresser les enfants des gens lol.

Charlotte Dipanda