Rougeole : 2 631 cas diagnostiqués en 8 mois

La rougeole se propage à travers le pays depuis le début de cette année, relève l’Observatoire national de la santé du ministère de la Santé publique. A date, 2 631 enfants atteints de cette maladie ont été recensés.

Selon l’observatoire, ces cas sont en hausse contrairement à l’année précédente ( 1 113 cas) à la même période. Ce qui représente une augmentation de 1 518 cas, soit 13% en l’espace d’un an.

La maladie virale et contagieuse touche l’ensemble des dix régions du Cameroun. Parmis celles-ci, cinq sont plus affectées. Il s’agit du Centre, l’Adamaoua, le Sud, le Nord et de l’Extrême-Nord.

La situation épidémiologique dressée par l’observation fait état de 46 cas actifs, pour 72% de personnes non vaccinées et 59% âgées entre 9 et 59 mois. Au cours de la semaine de publication de ces statistiques, 9 cas ont été enregistrés.

A la suite de 60 cas dont 5 décès dénombrés dans les départements du Mbam-et-Kim et du Mbam-et-Inoubou, 20 921 enfants de moins de 10 ans ont été vaccinés au mois de mars dernier contre la rougeole et la rubéole dans ces deux départements.