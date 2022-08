Qui est Mercy Tembon nommée vice-présidente à la Banque Mondiale ?

La Camerounaise Mercy Tembon vient d’être nommée vice-présidente et secrétaire générale par la Banque mondiale. Elle succède ainsi à la Sénégalaise Diariétou Gaye après deux ans d’exercice.

La nouvelle promie prendra fonction à ces deux postes le 1er septembre 2022 à Washington DC aux États-Unis. Avant cette nomination, elle occupait depuis le 1er juillet 2019, le poste de directrice de pays de la Banque mondiale pour le Bangladesh et le Bhoutan.

Dr Mercy Tembon vient d'être nommé VP et SG de la Banque mondiale.Avant, elle était directrice nationale de la pour le Bangladesh et le Bhoutan. Ses prouesses intellectuelles et professionnelles n'ont d'égal que sa discrétion. Encore un autre succès que le CMR devrait saluer. pic.twitter.com/ioGan9Sk0z — Akere Muna (@AkereMuna) August 17, 2022

Dans ses nouvelles missions à l’institution de Bretton Woods, la Camerounaise va « assurer l’intégrité du cadre de gouvernance du Groupe ; faciliter les relations et le dialogue entre le Conseil des gouverneurs, les Conseils des administrateurs et l’équipe de direction de l’institution ; contribuer à la recherche de consensus au sein des actionnaires ; et apporter des services d’appui aux Conseils, à la direction et autres clients. », apprend -on

Peu connue dans le paysage médiatique camerounais, Mercy Tembon est pourtant une figure bien encrée de la Banque mondiale. Elle rejoint l’institution en 2000 en tant que spécialiste de l’éducation. En une vingtaine d’années, elle a a déjà occupé plusieurs postes notamment celui de directeur de pays pour le Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) dans la région Europe et Asie centrale. Elle a également été responsable pays de la Banque mondiale pour le Burundi ainsi que pour le Burkina Faso.