Propos tribalistes : le Feicom désavoue un de ses employés

Le nommé Olivier Ottou présenté comme community manager du Feicom a tenu des propos tribalistes à l’encontre d’une éthique sur sa page Twitter. Alors que sa sortie a choqué la toile, car multirécidiviste, son employeur n’a pas tardé à réagir.

« Les propos tenus par M. Olivier Ottou, community manager du FEICOM, sur sa page Twitter, n’engagent en aucune manière ni le FEICOM, ni son Directeur Général . Ces propos désobligeants à l’encontre d’une ethnie en particulier, sont contraires aux valeurs de l’institution. », a écrit le Feicom dans un communiqué.

Pour le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (Feicom), au regard du non respect de la charte éthique de l’institution, Olivier Ottou fera l’objet d’une procédure disciplinaire.

Selon le Feicom, ce code précise que « la réputation de l’organisme est garantie par notre comportement, notre attitude. À l’extérieur, nous évitons également de parler ou d’écrire sur des sujets hors de notre champ d’expertise et nous veillons à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre nos opinions ou intérêts personnels et ceux de l’organisme ». De son côté, le mis en cause s’est excusé et a supprimé tous ses tweets jugés tribalistes.