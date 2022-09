One All Sports s’associe à Bee

L’équipementier des sélections nationales de football a choisi l’entreprise camerounaise Bee Group pour la distribution du maillot des Lions indomptables.

One All Sports l’a annoncé dimanche, à travers un communiqué. « Bee Group sera chargé de distribuer les produits sous licence dans les points de vente traditionnels du pays (stations-service, supermarchés, magasins d’e-commerce et autres) et proposera un service innovant de vente et de livraison directement à domicile, les commandes, passées par téléphone, WhatsApp, Facebook ou un site dédié étant livrées en 2 heures. Les paiements pourront être effectués en espèces ou par Orange Money et MoMo » apprend-on dans la déclaration publiée par la firme américaine.

Pour rappel la FECAFOOT a lancé un appel d’offres relatif à la commercialisation desdits équipements, et les dossiers des entreprises soumissionnaires sont attendus jusqu’à mercredi prochain.

Bee est une entreprise technologique spécialisée dans le transport des biens et personnes par motos. Dans le secteur de la mobilité, elle a pour mission de construire un écosystème de mobilité pour offrir un transport sûr et fiable pour les personnes et un service de livraison pour les vendeurs en Afrique francophone.