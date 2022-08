L’État décaisse 200 millions pour la mise au point d’une plateforme d’authentification des diplômes

Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (Minfopra) a publié ce 23 aout 2022, un appel d’offres pour la mise en œuvre d’une plateforme d’authentification des parchemins propres à l’État du Cameroun.

200 millions de francs cfa. C’est le cout prévisionnel estimé pour la réalisation d’une application web de certification de diplômes, de titres camerounais et des équivalences des parchemins étrangers à partir des QR code. Ladite application va être «hébergée au Minfopra et déployée à travers un VPN dans les administrations délivrant les titres.», apprend-on de l’appel d’offres.

Le projet d’authentification des diplômes a pour objectifs : de réduire le délai d’authentification des parchemins /titres délivrés par les établissements scolaires, universitaires nationaux et des équivalences des parchemins/titres étrangers ; dématérialiser la procédure d’authentification des parchemins-titres ; numériser les parchemins/titres et les équivalences ; suivre de manière électronique les authentification des parchemins/titres auprès des différentes administrations et numériser les PV des différents examens et produire la liste des faux diplômes.

De même, cette plateforme va regrouper le ministère de la Fonction publique, le ministère de la Santé publique, et les départements ministériels en charge des questions de l’éducation aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. « En un clic, il me sera possible à partir de mon bureau d’obtenir toutes les informations sollicitées », avait déclaré le Minfopra Joseph Le lorsqu’il annonçait ce projet en début d’année.

Chaque année, des faux diplômes sont détectés aussi bien dans les entreprises privées que publiques. Viennent s’y joindre de faux parchemins remis lors de l’admission dans certaines «grandes» écoles. C’est qui vient de se passer avec la radiation de près de 1000 élèves gendarmes des effectifs des forces de l’ordre le 10 aout dernier pour avoir utilisé des faux diplômes.