Le gouvernement va en guerre contre les produits éclaircissants

C’est la quintessence d’une décision signée ce vendredi 19 août par le ministre de la santé publique (Minsanté) Manaouda Malachie.

Les produits éclaircissants sont à compter de ce jour interdits sur le territoire camerounais. Cette décision du ministre en charge de la santé proscrit « l’importation, la fabrication et la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle contenant les substances ci-après : l’hydroquinone et ses dérivés, le mercure et ses dérivés, et les corticoïdes. », apprend-on.

Dans son article 2, le Minsanté précise que cette interdiction s’applique également à la publicité de ces produits décapants. Et s’étend jusqu’aux mélanges artisanaux. Cette interdiction intervient après la polémique autour des boissons dites « embellisantes » vendues par la députée PCRN Nourane Fotsing.

Après l’interdiction de commercialisation de ses boissons censées éclaircir la peau, va dénoncer une campagne politico-médiatique contre sa structure et annoncer sa fermeture. Elle va finir par se rétracter en déposant un dossier d’homologation de ses produits au ministère de la Santé. Depuis, le membre du gouvernement indique dans une interview à la chaîne de télévision Naja TV avoir reçu des menaces.

Par correspondance séparées, le Minsanté va instruire la suspension de la vente des produits amincissants et aphrodisiaques distribués par plusieurs entreprises locales. Ces dernières sont accusées de « violation de la réglementation en vigueur en matière de commercialisation des compléments alimentaires et boissons diététiques ».