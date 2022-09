La start-up Bee bénéfice d’un important financement de Google

L’entreprise camerounaise Bee fait partie des 60 startups africaines à recevoir un financement de Google dans le cadre du Black Founders Fund Africa 2022.

Cette initiative du géant américain Google en faveur des startups fondées par des Noirs en Afrique a octroyé une enveloppe de 300 000 dollars soit environ 198 millions de FCFA à la startup Bee pour son développement

« Excité d’être l’une des 60 startups à recevoir des capitaux non dilutifs et plus dans le cadre du Google Startups Black Founders Fund en Afrique. BEE est prêt pour ce qui nous attend et nous espérons rendre le Cameroun fier ! Cette subvention nous permettra d’embaucher plus de personnel, de continuer à investir dans notre infrastructure technologique et d’accroître nos activités », se réjouit Bee qui a annoncé cette nouvelle.

« Si nous voulons que la technologie fonctionne pour tout le monde, elle doit être construite par tout le monde. Les fondateurs noirs en Afrique manquent de manière disproportionnée d’accès aux réseaux et aux capitaux nécessaires pour développer leurs entreprises. En 2020, avec moins de 0,5 % du financement mondial du capital-risque (VC) destiné aux startups dirigées par des Noirs, Google a annoncé le Black Founders Fund et a depuis déployé 20 millions de dollars de financement pour les fondateurs aux États-Unis, en Europe, en Afrique et au Brésil. », informe Google startups.

Bee Group, une start-up camerounaise constituée de Bee Motos-taxis et Bee Delivery, deux entités spécialisées dans le transport par motos et la livraison de produits divers. Lancée en 2018 à Douala, Bee travaille à moderniser le transport par motos-taxis. La startup vient d’être choisie par One All Sports pour la distribution des équipements des sélections nationales de football.