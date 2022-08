Konya 2021 : le Cameroun obtient 13 médailles

Les rideaux de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique de Konya-2021 en Turquie sont retombés ce 18 août 2022.

Avec une délégation sportive composée de 247 athlètes et 56 officiels, le Cameroun n’a joué les figurants aux Jeux de la solidarité islamique. Representé dans 13 disciplines ( athlétisme, para-athlétisme, football, handball, haltérophilie, karaté, judo, volley-ball, natation, tennis de table, taekwondo, kick-boxing et lutte), les Lionnes Indomptables ont arraché 13 médailles.

Il s’agit de 2 médailles en or, 6 en argent et 5 en bronze. Cette performance de la délégation camerounaise lui a valu le rang de 17e sur 56 pays participants aux jeux dans la ville de Konya. Le pays gagne ainsi 3 places contrairement à sa dernière participation à Bakou en Azerbaïdjan en 2017 où les athlètes avaient remporté 9 médailles ( 1 en or, 2 en argent et 6 en bronze).

Après une dernière réunion d’évaluation tenue hier, la délégation officielle du Cameroun quitte Konya ce vendredi 19 août par vol spécial Camair Co.