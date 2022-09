Huawei fait un don en matériel multimédia à la Gendarmerie nationale

La cérémonie de remise de ce don s’est déroulée le 1er septembre 2022, dans la salle de télésurveillance des Transmissions de la Gendarmerie Nationale.

Un équipement multimédia mobile de 86 pouces agrégeant les outils de présentation, de traitement et de vidéo conférence à travers deux systèmes d’exploitation : Windows et Androïd. Tel est le don offert par la société Huawei à la gendarmerie nationale.

« Celui ci va permettre à la Gendarmerie Nationale de s’ancrer davantage dans la digitalisation de ses modes de travail, dans un contexte sécuritaire fluide qui exige des outils d’aide à la décision efficaces et performants. Sa plus value opérationnelle réside en effet dans l’amélioration des séances de travail tant au niveau de l’échelon central que celles organisées en télétravail avec les Commandements territoriaux et les Formations de l’Arme. », reconnaît la force de sécurité publique.

Selon le Général de Brigade Daniel Elokobi Njock, Directeur Central de la Coordination de la Gendarmerie Nationale, Huawei est un partenaire stratégique de l’Arme dans le cadre de la digitalisation des systèmes d’information et de communication de l’institution publique.