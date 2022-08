Football féminin : Nchout Ajara prime les meilleures joueuses

L’attaquante des Lionnes Indomptables Nchout Ajara va décaisser le montant de 2 millions de francs CFA afin de récompenser les meilleures joueuses de la Guinness Super League de cette saison qui s’est achevée hier dimanche.

La deuxième édition de la Guinness Super League s’est clôturée par le sacre des filles d’As Awa contre Amazones FAP. En plus des récompenses prévues par la fédération camerounaise de football, les joueuses du championnat féminin vont bénéficier d’une prime spéciale.

« Ainsi, la saison 2022 vient de s’achever, j’en profite pour dire un grand Bravo À AS AWA FC qui a été sacré CHAMPION. En tant que ambassadrice Guinness et de la super League, il me revient aujourd’hui comme un devoir d’encourager tous ces talents et surtout ceux qui se sont le plus démarqués durant la saison, et cela à travers un geste symbolique. », a informe Nchout Ajara ce lundi.

A cet effet, la Lionne Indomptable va partager la somme 2 millions de F à quatre joueuses sont 500 000 F chacune. Ainsi, cette enveloppe va revenir à : la meilleure buteuse, la meilleure gardienne, le meilleur coach et à la joueuse ayant été plusieurs fois « WOMAN OF GUINNESSICO » (femme du match).