Énergie : Sinohydro quitte le chantier du Barrage de Bini à Warak

Sinohydro, le constructeur du barrage de Bini à Warak (75MW), annonce son désengagement de ce chantier hydroélectrique après quatre années d’arrêt des travaux.

Le directeur des travaux de la société chinoise a exprimé la démobilisation du matériel dans une note d’information adressée le 22 août 2022 au maire de la commune de Ngan’ha, localité de la région de l’Adamaoua, comme le rapporte Investir au Cameroun.

« conformément à la convention signée entre l’État du Cameroun et notre société, qui prévoyait le lancement des travaux en 2017, nous avons mobilisé un ensemble de matériaux dans le but d’honorer nos engagements contractuels. Cependant, rendu à ce jour, ce matériel déjà presque au terme de sa période normale d’amortissement n’a pas encore été utilisé pour des raisons administratives ne relevant pas de notre responsabilité.« , a écrit ce responsable de Sinohydro.

Et ce dernier de renchérir : « Cette situation cause de sérieux préjudices financiers à notre société, et c’est dans l’optique de minimiser ces préjudices que nous avons jugé opportun de redéployer notre matériel sur d’autres chantiers dont nous avons la charge. Toutefois, conformément aux engagements pris par notre société (…), ce matériel sera de nouveau mis à la disposition du projet en temps voulu, pour l’exécution des travaux une fois que toutes les conditions seront réunies pour la reprise des travaux », informe t-il.

L’arrêt des travaux sur ce site est dû au non-aboutissement des négociations entre le Cameroun et la banque chinoise Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) qui refuse de payer l’avance de démarrage à Sinohydro.

Pour un coût de 182 milliards FCFA financé par ICBC, le projet sur le fleuve Bini vise la construction d’un aménagement hydroélectrique de 75 mégawatts (MW) associée à une ligne de transport d’électricité haute tension de 225 kilovolts (kV), pour évacuer l’énergie produite sur le réseau électrique national.