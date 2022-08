Éducation : le gouvernement tente de stopper la grève annoncée

Une réunion est prévue ce mercredi 24 aout entre la ministre des enseignements secondaires (Minesec) et les responsables des organisations syndicales du secteur de l’éducation. Une rencontre qui se tient suite d’un préavis de grève déposé le 15 aout par les collectifs « On a trop supporté » (OTS) et « On a trop attendu » (OTA) et le Syndicat le Syndicat des enseignants camerounais pour l’Afrique (Seca).

A travers cette réunion de « concertation », le gouvernement tente de désamorcer un nouveau débrayage qui pourrait compromettre la prochaine rentrée des classes prévue le 5 septembre prochain ainsi que la suite de l’année scolaire. » la grève débutera par le boycott de la rentrée scolaire 2022/2023, se poursuivra avec le boycott de l’Assemblée générale du premier trimestre et se perpétuera avec l’opération “Craie morte” » a annoncé les trois mouvements d’enseignants.

C’est une nouvelle menace de grève qui plane sur le déroulement des cours dans les établissements scolaires à travers le pays; après le mouvement d’humeur qui a paralysé l’école durant tout le deuxième trimestre de l’année scolaire dernière. Les organisation syndicales remettent sur la table leurs revendications qui n’ont pas été respectés par le gouvernement malgré la prise de certains engagements.

« Par cette action, nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : d’une part la non prise en compte de nos problèmes ni de l’échéancier proposé par nos soins au Président de la République le 18 mars 2022 et au Premier ministre le 04 avril 2022 pour la résolution de nos problèmes, et d’autre part, le non respect des hautes instructions (…) visant à pallier à certains de ces points de réclamations », renseignent OTS, OTA et Seca.