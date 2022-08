Éducation : la date de la rentrée est connue

Les ministres de l’éducation de base et de des enseignements secondaire ont conjointement dévoilé vendredi soir le calendrier de l’année 2022-2023.

Le retour à l’école est fixé au lundi 5 septembre 2022. Après trois mois de vacances précédés par une année scolaire perturbée, les élèves du primaire et du secondaire vont reprendre le chemin de l’école.

Alors qu’une certaine opinion plaide pour le retour des cours au temps plein, une menace plane sur la rentrée scolaire. Les mouvements d’enseignants grévistes « On a trop supporté » (OTS) et « On a trop attendu » (OTA) ont annoncé le boycott de la reprise des classes suivi par les opérations « craie morte ».

« Par cette action, nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : d’une part la non prise en compte de nos problèmes ni de l’échéancier proposé par nos soins au Président de la République le 18 mars 2022 et au Premier ministre le 04 avril 2022 pour la résolution de nos problèmes, et d’autre part, le non respect des hautes instructions du …visant à pallier à certains de ces points de réclamations », ont précisé ces collectifs dans leur préavis de grève.

Menace sécessionniste

La rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain risque être perturbée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C’est du moins la volonté des sécessionnistes. Pour ces derniers, aucune école ne devrait ouvrir ses portes, exception faite pour les écoles privées, informent les séparatistes dans une vidéo en circulation sur la toile.

Ces derniers annonce la reprise des cours le 4 octobre 2022. Et fixent quelques conditions pour le déroulement des classes. A cet effet, ils interdisent l’exécution de l’hymne national dans les écoles, le port des uniformes par les élèves et l’enseignement des leçons en langue française dans ces deux régions anglophones.