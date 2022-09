École de musique : Mr Léo cherche ses premiers élèves

Quelques jours après l’annonce de la création d’une école de musique, le chanteur Afropop Mr Léo lance un appel à « candidatures pour le premier cohorte de son programme de formation en interprétation musicale et en commerce de la musique. »

Dans le communiqué publié lundi par l’école de Mr Léo dénommée « Lionn Academy for Arts and Entertainment », 15 jeunes vont suivre une formation de trois mois dont 10 en performance musicale et 5 autres en Music business. A la fin du programme, 4 stagiaires de la première filière seront sélectionnés à la pour suivre un programme de résidence de production de 2 semaines sous le mentorat de Mr Leo.

« L’objectif du projet est de promouvoir l’intégration socio-économique des jeunes (en particulier les femmes, les personnes déplacées et les minorités) dans les arts et le divertissement. Nous prévoyons d’offrir une orientation et un renforcement des capacités à 15 semi-professionnels, afin de leur donner une meilleure compréhension de l’écosystème et des outils qui peuvent favoriser leurs chances de réussir et de construire des carrières durables. », informe l’école de musique.

A travers cette école, le chanteur Camerounais souhaite « mobiliser des experts au Cameroun et du monde entier pour donner à la jeune génération les capacités et les outils nécessaires pour avoir une meilleure chance de réaliser leurs rêves. »