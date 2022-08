Atlanta : une camerounaise tue 2 personnes et tente de s’enfuir

Raïssa Kengne d’origine camerounaise été appréhendée lundi à l’aéroport international Hartsfield-Jackson alors qu’elle tentait de s’enfuir pour le Cameroun.

Elle est suspectée d’être l’auteur d’une fusillade meurtrière survenue plus tôt dans la journée dans le centre-ville d’Atlanta, en Géorgie. Deux personnes ont été tuées dont son ex employeur et son bailleur et une autre blessée.

L’informaticienne de profession avait il ya quelques mois porté plainte à ces deux victimes pour implication dans un complot contre sa personne. Raïssa Kengne aurait été victime d’intimidation et de harcèlement et de cambriolage à son domicile après avoir dénoncé les crimes commis par son ancien employeur.

Au son grand désarroi, la police avait rejeté ses allégations malgré les preuves que cette dernière leur avait soumises (son coffre-fort forcé, des ordinateurs piratés et une clé USB emportée). Selon la mise en cause, les voleurs avaient effacé les preuves contre son ancien employeur. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle va décider de se rendre par elle même.